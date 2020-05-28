BAHÇELİEVLER'DE EVE GİREN HIRSIZLAR KAMERADA
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BAHÇELİEVLER'DE EVE GİREN HIRSIZLAR KAMERADA

İstanbul'da bir hafta içerisinde 2 ayrı eve giren üç hırsızlık şüphelisinden ikisi, polis tarafından yakalandı.

28.05.2020 11:22 | Son Güncelleme: 28.05.2020 11:28

İstanbul'da bir hafta içerisinde 2 ayrı eve giren üç hırsızlık şüphelisinden ikisi, polis tarafından yakalandı. Maskeli şüpheliler tutuklanırken, bir apartmana giriş ve çıkış anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Bahçelievler'de 6 Mayıs ve 15 Mayıs tarihleri arasında 2 ayrı evde hırsızlık olayı meydana geldi. Evlerden cep telefonu, tablet ve ruhsatlı silah çalındığı belirtildi. Yapılan ihbarlar üzerine hırsızlık olayları ile ilgili soruşturma başlatıldı. Olay yerlerinin çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin eşkal ve kimliklerini tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmada kimlikleri belirlenen iki şüpheli, 15 Mayıs tarihinde düzenlenen operasyonda yakalandı.

Polisin yaptığı soruşturmada yakalan Furkan B.'nin (18) 36 suç kaydı ve Ferdi T. Ş.'nin (19) 22 suç kaydı olduğu tespit edildi. Şubede işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelinin arama çalışmaları ise devam ediyor.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Öte yandan, üç kişinin hırsızlık yapmak için bir apartmana maskeli olarak girdikleri ve bir süre içeride kaldıktan sonra apartmandan çıktıkları çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

BAHÇELİEVLER'DE EVE GİREN HIRSIZLAR KAMERADA

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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