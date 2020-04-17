Bahçelievler'de ev kadınları sağlık çalışanları için maske üretimine geçti Bahçelievler'de ev kadınları gönüllü olarak sağlık çalışanları için maske üretmeye başladı.

Bahçelievler'de ev kadınları gönüllü olarak sağlık çalışanları için maske üretmeye başladı. Behçelievler Belediyesi'nin de destek verdiği kadınlar günde 2 bin maske üretimi gerçekleştirecek.

Bahçelievler Belediyesi sağlık çalışanları ve kritik görevde olan kamu personeli için ilçede bulunan ev kadınları ile birlikte maske üretmeye başladı. Maske üretecek olan ev kadınlarına eğitim veren Bahçelievler Belediyesi, üretilecek maskelerin malzemesini de sağlayacak. Tek kullanımlık olacak maskelerden ilk etapta günde 2 bin tane üretilecek. Daha sonra bu sayının arttırılması planlanıyor.

"16 kişi çalışıyor"

Üretim hakkında bilgi veren Bahçelievler Kent Konseyi Başkanı Göksel Erdem, "Biliyorsunuz pandemi süresince ülke olarak evde kalarak destek olmaya çalışıyoruz. Kent konseyi meclisimizin kadınları da Bahçelievler ilçemizde bulunan sağlık çalışanlarına ve sağlık çalışanlarına destek veren ekiplere siperlik üretmeye başladı. Bu siperlik maskelerin üretiminde Başkanımız Hakan Bahadır'ın çok desteği var. Özellikle malzemelerin teminini kendileri sağladı. Ortalama olarak günde sekiz kişi bin adet üretiyor. Burada on altı kişi var günde ortalama 2 bin maske üretiliyor" dedi.

"Bu siperlikleri yaparken hem hijyenik hem de sağlıklı"

Nilgün Demirkollu Yavuz ise, "Bizler bu dönemde sağlık çalışanlarımıza destek olmak amacıyla siperlik üretmeye başladık. Gönüllü olarak yaptığımız bir çalışma. Hem moral olarak onların yanında olduğumuzu hissettirmek hem de onlara katkı sağlamak. Bu siperlikleri yaparken hem hijyenik hem de sağlıklı olmasına dikkat ediyoruz. Sosyal mesafeyi koruyarak siperliklerimizi üretiyoruz" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA