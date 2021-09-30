BAHÇELİEVLER'DE ESKİ SEVGİLİYE 'ŞEKERLİ' TUZAK - Haberler
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BAHÇELİEVLER'DE ESKİ SEVGİLİYE "ŞEKERLİ" TUZAK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
BAHÇELİEVLER'DE ESKİ SEVGİLİYE

BAHÇELİEVLER'de, Mazlum T. eski sevgilisinin otomobilinin fren hidroliğine şeker dökerek kaza yapmasına neden oluyordu.

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (DHA) - BAHÇELİEVLER'de, Mazlum T. eski sevgilisinin otomobilinin fren hidroliğine şeker dökerek kaza yapmasına neden oluyordu. Genç kadın, şikayetçi olurken Mazlum T.'nin otomobilin kaputunu açarak şeker döktüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 2 hafta önce sabah saatlerinde Bahçelievler Şirinevler'de yaşandı. Özel bir hastanede çalışan hemşire kadın, otomobili ile işe gitmek için yola çıktı. Seyir halindeyken freninin tutmadığını fark eden kadın, güçlükle durabildi. Aracını tamire gönderen hemşireye tamirhane çalışanları, fren hidroliği bölümünde şeker bulduklarını söyledi. Durumdan şüphelenen kadın, apartmanının güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

ŞEKER TUZAĞI KAMERADA ORTAYA ÇIKTIHemşire, kayıtları incelediğinde 4 yıldır beraber olduğu ve geçtiğimiz günlerde şiddet nedeni ile ayrıldığı Mazlum T.'nın otomobilin yanına geldiğini gördü. Aracın anahtarı kendisinde de bulunan Mazlum T., kaputu açtıktan sonra motor kısmına 2 kilogram şeker döktü. O anlar ise apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.  Gerçeğin ortaya çıkmasının ardından genç kadın, savcılığa giderek Mazlum T. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Görüntü dökümü:

-Mazlum Taşar'ın otomobilin yanına gelmesi

-Aracın içine binip kaputu açması

-Şeker dökmesi

-Mazlum Taşar fotoğraf

-Hemşire fotoğraf


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Haber: BAHÇELİEVLER'DE ESKİ SEVGİLİYE 'ŞEKERLİ' TUZAK - Haberler
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