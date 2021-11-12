Son dakika haberi! Bahçelievler'de eşini öldüren şüpheli tutuklandı

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (DHA) - BAHÇELİEVLER'de boşanma aşamasında olduğu 2 çocuk annesi eşi Hanife Demirci'yi (31) sokak ortasında bıçaklayarak öldüren Satı Mehmet Demirci (34) 'Eşi tasarlayarak öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Satı Mehmet Demirci'nin hakimlikteki ilk ifadesinde 'Susma hakkımı kullanıyorum. Yaralanmanın nasıl olduğu konusunu da hatırlamıyorum' dedi.

2 çocuk annesi Hanife Demirci (31) 11 yıldır evli olduğu Satı Mehmet Demirci (34) ile boşanma aşamasındaydı ve 2 aydır ayrı yaşıyorlardı. Bahçelievler Kocasinan Merkez Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda çocuklarını okula götüren Hanife Demirci eşi Satı Mehmet Demirci ile okulda buluştu. Bir süre tartışan çift çocuklarını okula bıraktıktan tekrar tartışmaya başladı. O sırada Satı Mehmet Demirci, yanındaki ekmek bıçağıyla kadına saldırdı. Aldığı bıçak darbeleriyle Hanife Demirci yere yığıldı. Olayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. Hanife Demirci, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayı gerçekleştiren Satı Mehmet Demirci olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

TUTUKLANDI

Satı Mehmet Demirci emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne getirildi. Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Satı Mehmet Demirci ifadesinde "Susma hakkımı kullanıyorum. Yaralanmanın nasıl olduğu konusunu da hatırlamıyorum. Ben olaydan sonra sigarada içmedim, sadece vatandaşın bir bana sigara verdi. Olaydan sonra olay yerinden kaçmadım" dedi. Satı Mehmet Demirci çıkarıldığı nöbetçi mahkemece "Eşi tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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