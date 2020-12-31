BAHÇELİEVLER'DE EŞİNİ ÖLDÜREN CEZAYİR UYRUKLU SANIK MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

BAHÇELİEVLER'de 2019 yılında 10 yıllık eşi Fatıha Mazouzi'yi (53) boğarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Cezayir uyruklu tutuklu sanık Hıchem Rached, son sözü sorulunca "Ben ülkenizde böyle bir olayın yaşanmasından dolayı çok pişmanım. Hangi kararı verirseniz razıyım.

BAHÇELİEVLER'de 2019 yılında 10 yıllık eşi Fatıha Mazouzi'yi (53) boğarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Cezayir uyruklu tutuklu sanık Hıchem Rached, son sözü sorulunca "Ben ülkenizde böyle bir olayın yaşanmasından dolayı çok pişmanım. Hangi kararı verirseniz razıyım. Tüm içtenliğimle söylüyorum bilinçli yapmadım. Ben ölmeden önce eşimin mezarının nerede olduğunu öğrenmek ve onu ziyarete gitmek istiyorum" dedi. Mahkeme başkanı "Tutuklu olduğun için böyle bir şey mümkün değil" dedi. Sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

"BİLİNCİMİ KAYBETTİM"

Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Hıchem Rached ve avukatı katıldı. Sanık Rached tercüman aracılığıyla yaptığı savunmasında Cezayir vatandaşı olduğunu ve olaydan 1 yıl kadar önce Türkiye'ye geldiğini belirterek "Maktulle 10 yıldır Cezayir yasalarına göre evliydik. Herkesten özür dilerim, olaydan önce aramızda tartışma oldu ve kavga ettik. O sırada ben aşırı derece sinirlenerek cinnet geçirme seviyesine geldim. Bilincimi kaybettim. Tartışma bittikten sonra benim elimde mavi bir kemer vardı. Kendi bileklerimi kesilmiş bir vaziyette buldum, onu bile nasıl yaptığımı hatırlamıyorum" dedi.

"KEMERİ EŞİMİN BOĞAZINDA GÖRDÜM"Bilincinin yerinde olmadığını öne süren sanık Rached "Aklım başıma geldiğinde gördüğüm şey mavi kemerdi. Sonra iyice kendime geldiğimde kemeri eşimin boğazında gördüm. Bileklerim kan içindeydi, kesilmişti. Bir anda olay olup bitmiş, her karı koca gibi aramızda zaman zaman tartışma oluyordu. O günde aramızda şeref, namus sebebiyle tartışma oldu. Onun anısının temiz kalmasını istiyorum, o nedenle bir şey söylemek istemiyorum" ifadelerini kullandı.

SAVCI, AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTEDİSanık savunmasının ardından mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, sanığın 22 Aralık 2019 günü sabah saatlerinde maktulü boğarak öldürdüğünü belirtti. Maktulün kadın kuaförü olduğunu, sanığın da deniz nakliye işi yaptığını mütalaasında ifade eden savcı, sanığın kendisinin teslim olduğunu da kaydetti. Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen sanığın gelen rapora göre ceza sorumluluğunun tam olduğuna hatırlatan savcı, sanığın "Eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

"EŞİMİN MEZARINI ZİYARET ETMEK İSTİYORUM"Son sözü sorulan sanık Rached, "Ben ülkenizde böyle bir olayın yaşanmasından dolayı çok pişmanım. Hangi kararı verirseniz razıyım. Tüm içtenliğimle söylüyorum bilinçli yapmadım. Ben ölmeden önce eşimin mezarının nerede olduğunu öğrenmek ve onu ziyarete gitmek istiyorum" dedi. Mahkeme başkanı Mehmet Faik Saban, sanığa "Tutuklu olduğun için böyle bir şey mümkün değil" şeklinde cevap verdi.

MÜEBBET HAPİS CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA KARAR VERİLDİ

Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık Hıchem Rached'in önce "Eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Verilen cezanın sanığın geleceği üzerindeki etkisini dikkate alan heyet, sanığı müebbet hapis cezasına çarptırdı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı