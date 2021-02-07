Bahçelievler'de epilepsi nöbeti geçirdiği belirtilen sürücü kaza yaptı
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Bahçelievler'de epilepsi nöbeti geçirdiği belirtilen sürücü kaza yaptı

07.02.2021 15:03 | Son Güncelleme: 07.02.2021 15:27

Bahçelievler'de epilepsi nöbeti geçirdiği belirtilen sürücü bariyerlere çarparak kaza yaptı.

Bahçelievler'de epilepsi nöbeti geçirdiği belirtilen sürücü bariyerlere çarparak kaza yaptı.

Alınan bilgiye göre, İ.Y.'nin kullandığı otomobil, D-100 kara yolu Küçükçekmece istikameti yan yolda bariyerlere çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü İ.Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Epilepsi hastası olduğu öğrenilen sürücünün, direksiyon başında nöbet geçirdiği belirtildi.

Bahçelievler'de epilepsi nöbeti geçirdiği belirtilen sürücü kaza yaptı
Bahçelievler'de epilepsi nöbeti geçirdiği belirtilen sürücü kaza yaptı
Bahçelievler'de epilepsi nöbeti geçirdiği belirtilen sürücü kaza yaptı
Bahçelievler'de epilepsi nöbeti geçirdiği belirtilen sürücü kaza yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız

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