BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (İHA) - Bahçelievler'de "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında ebeveynlere eğitim verildi

İSTANBUL İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde hayata geçirilen "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında Bahçelievler'de ebeveynlere eğitim verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün ortak koordinesine, Bahçelievler Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde hayata geçirilen "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında eğitim programı gerçekleştirildi. Uyuşturucuyla mücadelede annelere yönelik farkındalık ve bilinçlendirme çalışmasının yürütüldüğü proje kapsamında gerçekleştirilen programda katılımcılara bilgi verildi. Narkotik polisi tarafından gerçekleştirilen eğitim programında katılımcılara, 18 yaş ve altı çocukların uyuşturucu maddeyle tanışma yaşında olduğu ve dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı. Narkotik polisi katılımcılara yaptığı konuşmada, annelerin çocuklarını iyi tanımalarını ve sosyal hayat çevrelerini de iyi bilmeleri gerektiğini söyledi.

Ev hanımlarının bu olayda etkisinin büyük olduğunu ifade eden Narkotik Polisi katılımcılara şöyle konuştu: "Gençleri sokakta kimler bekliyor en iyi biz biliyoruz. Abiler, amcalar, dayılar sokakta bitmiyor. Aynı şekilde teyzeler, halalar, ablalar da var. Bunları da bilmek gerekiyor. En yakın test eden kişilerden biri olarak operasyonlara da katılıyoruz. Beni üzen durum 18-20 yaşında gencecik bir çocuğun ters kelepçeli bir şekilde evden çıkarmak benim en çok zoruma giden mesleki olarak deformasyona uğradığım durumlardan bir tanesi olabilir. Durumun en sonunda çocuğun nezarete götürdüğümüzde içerideki amcası, dayısı, abisinin yanına gidip elini öpüp ona sarıldığında benim için her şey bitiyor gerçekten. Yani çocuklarınız kiminle mülaki oluyor. Sosyal hayat çevresi nasıl gelişiyor bunların hepsinin takibini yapmak sizin elinizde. Annelere naçizane tavsiyem çocuklarını iyi tanımaları. Eve geldiğinde uyuşturucu kullanım aparatına denk gelebilirsiniz. Onun bedeninde ki kötü kokuyu alabilirsiniz. Çocuklar genelde anneleriyle ilişkileri iyi olduğu için bu nedenle annelerin eğitiminin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Özellikle montundan ceketinden pantolonundan ya da çantasından çıkabilecek uyuşturucu madde kırıntıları bile bizim için oldukça değerli."