BAHÇELİEVLER'DE EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ KAZASI: 1 YARALI
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BAHÇELİEVLER'DE EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ KAZASI: 1 YARALI

Bahçelievler'de D-100 Karayolu'nda ehliyetsiz otomobil kullandığı iddia edilen sürücü, 2 otomobile çarptı.

04.06.2020 06:40 | Son Güncelleme: 04.06.2020 06:45

Bahçelievler'de D-100 Karayolu'nda ehliyetsiz otomobil kullandığı iddia edilen sürücü, 2 otomobile çarptı. Kazada ehliyetsiz olduğu iddia edilen sürücünün çarptığı otomobillerden birinin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Bahçelievler Yenibosna'da D-100 Karayolu Ankara istikametinde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 CRK 268 plakalı otomobili kullanan C.Y. beraberindeki iki arkadaşı ile D-100 Karayolu'nda Ankara istikametinde giderken Yenibosna mevkiine geldiği esnada henüz bilinmeyen bir nedenle aynı yönde önünde giden M.S.'nin kullandığı 34 MP 1290 plaka otomobile ve M.Ö'nün kullandığı 34 NV 7692 plakalı otomobile çarptı.

POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Çarpmanın etkisiyle her iki otomobil de savrulurken, M.S. isimli sürücü hafif şekilde yaralandı. Kazaya neden olduğu iddia edilen sürücü C.Y. ile yanında bulunan 2 arkadaşı olay yerinden yaya olarak ayrıldı. Kazayı görerek yardıma koşan vatandaşlar durumu polis bildirdi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinden yaptıkları yaralı M.S.'yi hastaneye kaldırdı. Polis, kaza sonrasında olay yerinden ayrılan sürücü ve arkadaşlarını kısa sürede bularak olay yerine getirdi. Yapılan kontrollerde sürücü C.Y'nin ehliyetinin olmadığı öğrenildi. Sürücü ve arkadaşları polis merkezine götürülürken kazaya karışan otomobiller çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili çalışma başlattı

BAHÇELİEVLER'DE EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ KAZASI: 1 YARALI

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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