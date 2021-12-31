BAHÇELİEVLER'DE EĞLENCE MEKANLARINA YILBAŞI DENETİMİ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BAHÇELİEVLER'DE EĞLENCE MEKANLARINA YILBAŞI DENETİMİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

? İstanbul Bahçelievler'de eğlence mekanlarında yeni yıla saatler kala huzur ve hijyen denetimi yapıldı.

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (DHA) - ? İstanbul Bahçelievler'de eğlence mekanlarında yeni yıla saatler kala huzur ve hijyen denetimi yapıldı. Denetim vatandaşların daha huzurlu, sağlıklı ve hijyenik bir ortamda yeni yıla girmesi için gerçekleştirildi.

Bahçelievler Belediyesi zabıtası, emniyet güçleri, maliye, ilçe tarım ve orman müdürlüğüne bağlı ekipler, çeşitli eğlence mekanlarına yeni yıla saatler kala huzur ve hijyen denetimi yaptı. Denetim sırasında mekanların ruhsatlarına, alkollü içki satış belgesi olup olmadığına, mutfakların temizliğine, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan alınan İşletme Kayıt Belgesi'ne bakıldı.

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır da denetimlere katılarak, esnafı ziyaret etti. Vatandaşların yeni yılını kutlayan Dr. Bahadır, yeni yıl hediyesi takdim etti.

20'DEN FAZLA EĞLENCE MEKANI DENETLENDİ

Denetlemelere ilişkin bilgi veren Bahçelievler Belediyesi Zabıta Müdürü Yavuz Acar, 'İlçemizde faaliyet gösteren alkollü mekanların denetimlerini yapıyoruz. Vatandaşlarımız sağlıklı, sıhhatli, huzurlu bir şekilde yeni yıla girsin diye çalışıyoruz. 20'den fazla eğlence mekanını denetledik. Şu ana kadar yaptığımız denetimlerde mekanların ruhsatları vardı. İlçe Tarım Müdürlüğü'nden ekipler de çalışmalarını yapıyor. Şimdiye kadar herhangi bir sorun yaşanmadı. İlerleyen saatlerde diğer mekanların da takibi yapılacak' dedi.

BAHÇELİEVLER'DE EĞLENCE MEKANLARINA YILBAŞI DENETİMİ

BAHÇELİEVLER'DE EĞLENCE MEKANLARINA YILBAŞI DENETİMİ

BAHÇELİEVLER'DE EĞLENCE MEKANLARINA YILBAŞI DENETİMİ

BAHÇELİEVLER'DE EĞLENCE MEKANLARINA YILBAŞI DENETİMİ

BAHÇELİEVLER'DE EĞLENCE MEKANLARINA YILBAŞI DENETİMİ

BAHÇELİEVLER'DE EĞLENCE MEKANLARINA YILBAŞI DENETİMİ

Türkiye 2022 yılına coşkuyla 'merhaba' dedi

Türkiye 2022 yılına coşkuyla 'merhaba' dedi

 Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya paylaşımıyla 2021 yılını değerlendirdi Açıklaması

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya paylaşımıyla 2021 yılını değerlendirdi Açıklaması

 İstanbul'da 553 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi

İstanbul'da 553 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title