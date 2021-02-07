Bahçelievler'de eğlence mekanındaki 24 kişiye 76 bin 320 lira ceza kesildi

Bahçelievler'de bir eğlence mekanında sosyal mesafe kuralına uymayan 24 kişiye toplam 76 bin 320 lira idari para cezası uygulandı.

Bahçelievler'de bir eğlence mekanında sosyal mesafe kuralına uymayan 24 kişiye toplam 76 bin 320 lira idari para cezası uygulandı.

Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 Şubat'ta 23.15 sıralarında Şirinevler Mahallesi Kerim Çavuş Caddesi'nde bulunan bir iş yerinin açık olduğu bilgisi üzerine adrese baskın düzenledi.

Eğlence mekanında sosyal mesafe kuralına uymayan 24 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanununca toplam 76 bin 320 lira idari para cezası kesildi.

Polis kamerasına yansıyan görüntü ve fotoğraflarda, iş yerinde bulunun bazı kişilerin polisten kaçmak için dolaba saklandıkları görülüyor.

İş yeri ilçe zabıta ekiplerince mühürlenirken iş yeri sahibi M.Ö. hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış