Bahçelievler'de dövdükleri kişiyi dereye atan sanıklar hakim karşısına çıktı

BAHÇELİEVLER'de geçen yıl Suriye uyruklu Muhammed Selmo'yu gasbedip darbederek dere yatağına attıkları iddia edilen ve 4 ayrı suçtan 52'şer yıl hapisleri istenen biri firari 4 sanığın yargılanmasına başlandı.

BAHÇELİEVLER'de geçen yıl Suriye uyruklu Muhammed Selmo'yu gasbedip darbederek dere yatağına attıkları iddia edilen ve 4 ayrı suçtan 52'şer yıl hapisleri istenen biri firari 4 sanığın yargılanmasına başlandı. Savunmasında tutuklu sanık Ahmet Kürşat, amaçlarının illegal işler yaptığı söylenen müştekiyi polise teslim etmek olduğunu belirterek "Gençliğin heyecanı ile ve olayın etkisi altında kendimizi polis gibi hissettik" derken, diğer sanık Görkem Bedir de müştekinin ayağının taşa takıldığını ve dereye düştüğünü öne sürdü. Müşteki Suriye uyruklu Muhammed Selmo ise sanıklardan şikayetçi olmadı.

Bakırköy Adliyesi 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Ahmet Kürşat Çakır, Görkem Bedir ve Serkan Koç getirildi.

Hakkında yakalama kararı bulunan tutuksuz sanık Yakup Eren ise duruşmaya katılmadı. Müşteki Suriye uyruklu Muhammed Selmo da duruşma salonunda hazır bulundu.

"ARBEDE ESNASINDA DEREYE DÜŞTÜ. PİŞMANLIK DUYGUSU YAŞADIK" Duruşmada ilk olarak tutuklu sanık Serkan Koç savunma yaptı. Oturdukları mahallede müştekinin uyuşturucu satıcısı olduğunun söylendiğini belirten sanık Serkan Koç, "Mahallede müştekinin uyuşturucu satıcısı olduğu söyleniyordu, olay günü tesadüfen müşteki ile karşılaştık. Benim yanımda mahalleden Görkem ve Yakup vardı. Saat 16: 00-17: 00 sularında bizimle müşteki arasında uyuşturucu satıcısı olup olmadığı konusunda konuşma oldu. Konuşma sırasında arbede yaşandı. Arbede sırasında müştekinin maskesinden uyuşturucu madde düştü. Tekrar bunun üzerine bir arbede daha yaşandı, ortalık çok kalabalıktı. O sırada Ahmet Kürşat'ın olaya dahil olduğunu fark ettim. Müştekinin arabası da oradaydı, Ahmet Kürşat'ın bu arabayı kullanarak sakin bir yere gitmek gerektiği düşünüldü. Bunun üzerine Ahmet Kürşat, ben, Görkem, müşteki ve Yakup araca bindik olayın gerçekleştiği dere kenarına gittik. Arabada müşteki uyuşturucu satıcısı olmadığını, üstünden çıkan uyuşturucuların kendisine ait olmadığını söyledi. Dere kenarına gittiğimizde 'Seni polise vereceğiz' dediğimizde müşteki bize küfürler etmeye başladı. Kanıt olarak videolar vardır. Bu videolarda seslerde duyulmaktadır. Küfrün ardından müşteki yumruk salladı. Bunun üzerine aramızda tekrar arbede yaşandı. Kendimi korumak amacıyla müştekiye bir, iki yumruk vurdum. Bende herhangi bir silah veya benzeri alet yoktu. Müştekiyi arabanın bagajına sokma gibi bir niyetimiz de yoktu" dedi.

"MÜŞTEKİNİN MALI ALINMADI" Sanık Koç, "Sadece kendisini arabaya bindirip polise teslim edecektik. O sırada arbede esnasında müşteki Kürşat ile yumruklaştı. Arbede esnasında dereye düştü. Pişmanlık duygusu yaşadık. Ahmet Kürşat telefonla polisi, ambulansı, itfaiyeyi aradı. Hiçbir şekilde müştekinin bir malı alınmadı. Sadece arabasına verilen ufak tefek zararlar vardır. Biz müştekinin kesin olarak uyuşturucu satıp satmadığını bilmediğimiz için ve bu hususu öğrenmek için polisi aramadan direk müşteki ile muhatap olduk" ifadelerini kullandı. Hakimin sorusu üzerine Serkan Koç, "Eskiden 3 sene uyuşturucu kullandığım olmuştu. Hakkımda uyuşturucu ticaretinden dava olduğu doğrudur ancak ben bunu kesinlikle satmıyorum" şeklinde konuştu.

"KENDİMİZİ POLİS GİBİ HİSSETTİK" Diğer tutulu sanık Ahmet Kürşat, sanık Serkan'ın müşteki Muhammed için illegal işler yaptığını söylediğini ve polis kaçağı olduğunu anlattığını belirterek şunları anlattı: "Amacımız müştekiyi yakalatıp polise teslim etmekti, gençliğin heyecanı ile ve olayın etkisi altında kendimizi polis gibi hissettik. Bunun üzerine dere kenarına gittik, dere kenarında bir arbede yaşandı. Muhammed'i tutma amacıyla hareket ettiğimde bana vurdu. Ben de kendisine vurdum. Muhammed'i arabanın bagajına bindirmeye çalışmadık. Sadece korkutmak amacıyla 'Açın bagajı' dedim. Müştekinin dereye düştüğü anı görmedim o an arkam dönüktü."

"AYAĞI TAŞA TAKILDI VE DEREYE DÜŞTÜ" Tutuklu sanık Görkem Bedir, "Arbede esnasında biz müştekiye Ahmet Kürşat ve Serkan ile birlikte vururken müşteki kaçtı ayağı taşa takıldı ve dereye düştü. Kesinlikle gasp amacımız yoktu. Olaydan bir hafta önce müşteki yanında bir Suriyeli şahısla arabayla gelerek bana ve arkadaşlarıma doğru ateş etmişti. Biz onları uyuşturucu satışı yapmamaları konusunda uyarıda bulunuyorduk. Zaten bu olayın yaşanmasının sebebi de bu ateş etme olayıdır" dedi.

ŞİKAYETÇİ OLMADI Müşteki Muhammed Selmo ifadesinde Ahmet Kürşat'ın aracıyla yolda giderken kendisini durdurduğunu ve aracının satılık olup olmadığını sorduğunu anlattı. Muhammed Selmo, "Ben de kendisine 'Evet satıyorum' dedim. Ahmet Kürşat arabayı kullanmak istedi, diğer sanıklarda araca bindiler. Kürşat arabayı kullanmaya başladıktan sonra Serkan bana 'Üzerinde ne kadar para varsa ver. Sen Suriyelisin bu paraları nereden getiriyorsun?' dedi. Arabada beni darp etmeye başladılar, olayın yaşandığı yerde beni indirdiler. Sanık Serkan cebimdeki 5 bin 700 TL'yi çıkararak aldı. Olay esnasında yüzüme darbe aldığımdan başım dönüyordu, o esnada yüzüğümü de istediler. Yüzüğümü vermemek için kendimi öne eğdim ve kollarımı karnımın içine sakladım. Daha sonra beni sürükleyerek dereye attılar. Ben uyuşturucu ticareti yapmam" ifadelerini kullandı. Hakimin sorusu üzerine müşteki Muhammed Selmo sanıklardan şikayetçi olmadığını söyledi. Selmo, "Bana bir şey yapmayacakları konusunda taahhüt vermelerini istiyorum. Benim ortalama 75 bin TL'ye yakın zararım oldu" şeklinde konuştu. Tutuklu sanıklar ise zararı ödemek istemediklerini belirttiler.

SAVCI 33 YIL HAPİS CEZASI İSTEDİ Cumhuriyet Savcısı duruşmada mütalaasını açıkladı. Savcı firari sanık Yakup Eren'in bu kadar zaman yakalanmayışını göz önüne bulundurarak "Nitelikle kasten öldürme", "Nitelikli yağma", ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından dosyasının ayrılmasını istedi. Diğer sanıklar için de her ne kadar "Nitelikli kasten öldürme" suçlarından cezaları istenmiş olsa da neticesi sebebiyle "Ağırlaştırılmış yaralama", "Birden fazla kişi tarafından silahla cebir kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Nitelikli yağma" suçlarından 15 yıl 6 aydan 33 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılmalarını ve tutukluluk hallerinin devamını istedi. Sanıklar hakkında "Mala zarar verme" suçundan ise müştekinin şikayetini geri alması nedeniyle düşme karar verilmesi talep edildi. Firari sanık Yakup Eren hakkındaki yakalama emrinin devamına karar veren mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, bahsi geçen araçta şüpheliler arasında yer alan Serkan Koç'un parmak izine rastlanıldığı anlatıldı. Ayrıca, tesadüfen bir vatandaşın olay anını kaydettiği video görüntüsüne de yer verildiği iddianamede müştekinin, Serkan Koç'u emniyette teşhis ettiği, Serkan Koç'un alınan ifadesinde diğer iki şüpheli Ahmet Kürşat ve Görkem Bedir'in de olay içerisinde olduğunu ifade ettiği belirtildi. Adli Tıp Kurumu'ndan alınan rapora göre ise müştekinin vücudunda orta düzeyde 3 kırığın olduğu kaydedildi. Savcılık, müştekinin rızası dışında arabasına el konulup, zarar verildiği ve başına silah dayandığı gerekçeleriyle 4 şüpheli hakkında "Birden fazla kişi tarafından silahla cebir kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 4 yıldan 14 yıla kadar, "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar "Nitelikli yağma" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar, "Mala zarar verme" suçundan 4 aydan 3 yıla kadar olmak üzere toplamda 52'şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı