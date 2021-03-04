Bahçelievler'de 'Dinamik Denetim Süreci' başladı
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Bahçelievler'de 'Dinamik Denetim Süreci' başladı

04.03.2021 14:36 | Son Güncelleme: 04.03.2021 14:41
Bahçelievler'de 'Dinamik Denetim Süreci' başladı

İçişleri Bakanlığı, 81 il Valiliği'ne Kovid-19 tedbirlerine yönelik "Dinamik Denetim Süreci" konulu 14 maddelik genelge gönderdi.

İçişleri Bakanlığı, 81 il Valiliği'ne Kovid-19 tedbirlerine yönelik "Dinamik Denetim Süreci" konulu 14 maddelik genelge gönderdi. Genelge kapsamında Bahçelievler'de vatandaşların yoğun olduğu noktalar Zabıta ekipleri ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından denetlendi.

Genelgeye göre, yeni süreçte kolluk kuvvetleri vasıtasıyla yürütülen denetim faaliyetlerine; kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve meslek odaları destek sağlayabilecek. İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen yeni genelge kapsamında vatandaşların yoğun olduğu noktalar Zabıta ekipleri ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından denetlendi. Ekiplerin denetimine, Bahçelievler Kaymakamı İlker Arıkan, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürü Burak Bal ve Bahçelievler İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Levent katıldı.

"İSTANBUL'U MASMAVİ YAPMAK İSTİYORUZ"

Denetime katılan Bahçelievler Kaymakamı İlker Arıkan, "Polisler hariç olmak üzere 522 kamu görevlisiyle birlikte sahada denetim yapmaktayız. Buradaki amacımız cezalandırmadan daha çok vatandaşlarımızı bilinçlendirmek. Bugün yaptığımız denetimler sürekli devam edecektir. Bu denetimleri İçişleri Bakanlığımızın işlem sistemine de girmekteyiz. İnşallah İstanbul'u ve Bahçelievler'i kategori olarak alt seviyelere indireceğiz. İstanbul'un her tarafını masmavi yapmak istiyoruz" dedi.

"HES KODUNA ÖNEM VERİYORUZ"

Vatandaşların sağlığını önemsediklerini söyleyen Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Bugün tüm Türkiye'de dinamik bir denetim var. Dinamik denetimler 7 gün 24 saat sürecektir. Bugün de Bahçelievler'de bulunan tüm vatandaşlarımızı tatlı bir dille uyarıyoruz. Kontrollü normalleşmeyi unutmamak lazım. Muhakkak temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymamız gerekiyor. Denetim anında en önem verdiğimiz şey HES kodu sorulup sorulmadığı oluyor. Eğer bu kontrollü normalleşme iyi yönde devam ederse İstanbul'un turuncu olan rengi mavi olacaktır" diye konuştu.

Esnaf Serhat Elbağ, "Tedbirlere dikkat ediyoruz. Gelen vatandaşlarımızdan HES kodu soruyoruz.  Dükkanımız 8 masalı ama biz 3 masa olarak çalışıyoruz. Vatandaşlarımızda 15 dakikada yemeklerini yiyip gidiyor" ifadelerini kullandı.


Bahçelievler'de 'Dinamik Denetim Süreci' başladı
Bahçelievler'de 'Dinamik Denetim Süreci' başladı
Bahçelievler'de 'Dinamik Denetim Süreci' başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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