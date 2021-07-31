Bahçelievler'de devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bahçelievler'de devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı

Bahçelievler'de devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok - Haberler | Güncel

Bahçelievler'de bariyerlere çarparak devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı.

Bahçelievler'de bariyerlere çarparak devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Görkem Örnek'in kullandığı 34 TH 8044 plakalı minibüs, D-100 kara yolu Avcılar istikametine doğru seyir halindeyken Şirinevler mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilerek savrulan minibüsün sürücüsü yaralandı. Diğer sürücülerin yardımıyla araçtan çıkarılan Örnek, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bu arada kaza nedeniyle kara yolunda bir süre aksayan trafik, aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok

Son dakika haberi! Minibüs ve taksi dolmuşu esnafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Taksiye dönüşüm' teşekkürü
Son dakika haberi! Minibüs ve taksi dolmuşu esnafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Taksiye dönüşüm" teşekkürü
Son dakika haberi | Minibüs ve taksi dolmuşu esnafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Taksiye dönüşüm' teşekkürü
Son dakika haberi | Minibüs ve taksi dolmuşu esnafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Taksiye dönüşüm" teşekkürü
Son dakika haberi! Adana'da minibüsle çarpışan otomobildeki aynı aileden 5 kişi öldü
Son dakika haberi! Adana'da minibüsle çarpışan otomobildeki aynı aileden 5 kişi öldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Haydar Aliyev Mustafa Şentop Süleyman Soylu Ömer Halisdemir
Magazin Ece Erken Yusuf Güney Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil
Spor Can Bartu Nihat Özdemir Sergen Yalçın Rachid Ghezzal Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bahçelievler'de devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 20:23:34. #1.15#

title