Bahçelievler'de devrilen kamyonet trafiği aksattı
Bahçelievler'de kamyonetin devrilmesi nedeniyle trafik aksadı.
Bahçelievler'de kamyonetin devrilmesi nedeniyle trafik aksadı.
Mahmutbey-Atatürk Havalimanı Bağlantı Yolu'nun Çobançeşme mevkisinde seyreden İSKİ'ye ait 34 ZJ 2743 plakalı kamyonet, havalimanı istikametine dönüş sırasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Sürücü ile kamyonetteki üç kişi kazadan yara almadan kurtulurken, bağlantı yolunda trafik aksadı.
Trafik akışı, devrilen kamyonetin kaldırmasıyla normale döndü.