BAHÇELİEVLER'DE DEPREMDEN SONRA BOŞALTILAN İKİ BİNA YIKILDI Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar alan Bahçelievler'deki iki bina yıkıldı.

Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar alan Bahçelievler 'deki iki bina yıkıldı. Yıkım çalışmaları havadan görüntülendi.

Silivri açıklarında 26 Eylül 2019 tarihinde meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından pek çok binada hasar tespit çalışmaları yapıldı ve bazı binalar güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı. Depremde ağır hasar alarak boşaltılan Bahçelievler'de iki binanın yıkımı dün yapıldı. Hürriyet Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi ile Güngören Sokak kesişiminde bulunan ve depremde sonra boşaltılan 4 katlı binanın yıkım işlemi yapılırken, bitişiğinde bulunan 5 katlı apartman da zarar gördü. Yıkım işleminin iptal edilmesinin ardından zarar gören iki binanın birden yıkılmasına karar verildi. Bugün öğle saatlerine yıkıma başlayan ekipler iki binayı birden yıktı.Yıkım ekibinde yer alan Hasan Yiğitoğlu binanın 37 yıllık olduğunu ifade ederek, "Daha önce depremde hasar gördüğü için belediye imar müdürlüğü tarafından yıkım kararı verilmiş bir bina. Daha önce yıkım işlemi yapılırken yan taraftaki binaya hasar verdiği için iki binanın ortak yıkılmasına karar verildi" dedi. Yıkım çalışmaları havadan görüntülendi.

- İstanbul

Kaynak: DHA