Bahçelievler'de denetim yapan trafik polisine çarpıp kaçan alkollü sürücü tutuklandı
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Bahçelievler'de denetim yapan trafik polisine çarpıp kaçan alkollü sürücü tutuklandı

BAHÇELİEVLER'de dün sokağa çıkma yasağına rağmen alkollü araç kullanarak, denetimdeki trafik polisine çarpıp onu yaralayarak kaçan İbrahim A. (27) bugün çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bahçelievler'de denetim yapan trafik polisine çarpıp kaçan alkollü sürücü tutuklandı
27.05.2020 17:24 | Son Güncelleme: 27.05.2020 17:24
BAHÇELİEVLER'de dün sokağa çıkma yasağına rağmen alkollü araç kullanarak, denetimdeki trafik polisine çarpıp onu yaralayarak kaçan İbrahim A. (27) bugün çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. İbrahim A.'nın emniyette 52 suçtan kaydı olduğu öğrenildi. 

52 ADET SUÇ KAYDI VAR

Olay, dün Bahçelievler Çobançeşme yan yolda meydana geldi. Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan otomobil şoförü İbrahim A. aracı durdurulduktan sonra da polisi yaralamış ve koşarak kaçmaya çalışmıştı.

Yakalanarak gözaltına alınan İbrahim A.'nın aralarında "Taksirle öldürmek", "İş yerinden hırsızlık" ve "Kasten yaralama" gibi 52 adet poliste suç kaydının olduğu öğrenildi. Yapılan alkol testi sonucunda da İbrahim A.'nın 1.94 promil oranında alkollü olduğu ve sürücü belgesinin olmadığı ortaya çıktı. Araçtaki 4 kişiye de sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri için ceza kesildi. Olay sırasında yaralanan polis memurları da İbrahim A.'dan şikayetçi oldu. Araçta bulunan diğer 3 şüphelinin bilgi sahibi olarak beyanları alındı.

"CEZA YEMEMEK İÇİN KAÇTIM"İbrahim A. emniyet ifadesinde önceden de sabıkası olduğunu ifade ederek "26 Mayıs 2020 tarihinde arkadaşım Faruk K. beni telefonla arayıp ikametinin önünde olduğunu söyledi. Sokağa çıktığımda Faruk K. ve nişanlısı Ayşe A. araç içerisindeydi. Bir tur gezindik, Mehmet A.'yı da aldık. Sonra da araç içerisinde alkol aldık. Seyir halindeyken trafik polisi eliyle durmam için işaret yaptı. Alkollü olmam, sokağa çıkma yasağı bulunması ve daha önce alkollü araç kullandığımdan dolayı geçici süreyle ehliyetimin polis tarafından alınmış olması nedeniyle ceza yememek için kaçtım." dedi.Kozalar mevkiinden D -100 istikametine seyir halindeyken polis aracının önüne kırdığını öne süren İbrahim A. ifadesini şöyle sürdürdü: "Polis aracına çarpmak zorunda kaldım ancak durmayıp E-5 yoluna inerek kaçmaya devam ettim. Şirinevler'i geçtikten sonra polis araçlarının yolu tamamen kapatmış olduğunu görünce durdum, polisler bizi araçtan indirdikten sonra yere yatırdı. Ben polislere mukavemette bulunmadım. Polisin nasıl yaralandığını bilmiyorum. Polis aracına kasıtlı olarak çarpmadım." diye konuştu.

"ŞU AN ÇOK PİŞMANIM"Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli İbrahim A. savcılık ifadesinin alınmasının ardından hakim karşısına çıktı. Emniyette verdiği ifadeyi tekrar ettiğini dile getiren İbrahim A. "Amacım kimseye zarar vermek değildi. Şu an çok pişmanım. Üzerime atılı diğer suçlamaları kabul etmiyorum" dedi. TUTUKLANDIBakırköy 2. Sulh Ceza Hakimliği, İbrahim A.'yı "Görevi yaptırmamak için direnme" suçunun niteliği, mevcut delil durumu, 1.94 promil alkollü olduğu, dur ihtarına uymadığı, polisin ikazlarına uymayarak eyleminde ısrarcı olduğu ve polis aracına çarptığı gibi gerekçeleri dikkate alarak tutukladı.

 


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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