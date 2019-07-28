Bahçelievler'de dehşet veren cinayet

Ev sahibi ile tadilat yapan usta arasında çıkan tartışma kanlı bitti

İSTANBUL - Bahçelievler'de yaşayan ev sahibi ve tadilat ustası arasında çıkan bıçaklı kavga kanlı bitti. Tartışma sonunda ev sahibi adam hayatını kaybederken, tadilat ustasının da yaralandığı öğrenildi. Kayıplara karışan yaralı cinayet zanlısı, polislerin çalışmasının ardından yakalandı.

Dehşet verici olay Cumartesi akşam saatlerinde Bahçelievler ilçesine bağlı Siyavuşpaşa Mahallesi Leylak Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 1.katında meydana geldi. İddiaya göre evini tadilat ettiren 80 yaşındaki Yılmaz Özcan ile yabancı uyruklu tadilat ustası Alexandre B. arasında tartışma çıktı.

Daha önceden aralarında husumet bulunan Yılmaz Özcan ve Alexandre B.'nin tartışması kısa süre içinde bıçaklı kavgaya döndü. Alexandre B., yanında taşıdığı bıçak ile Yılmaz Özcan'ın boğazını kesmeye çalıştı. Yılmaz Özcan ise yanındaki bıçak ile Alexandre B.'ye saldırdı. Kavga, Alexandre B.'nin ev sahibi Yılmaz Özcan'ın boğazını kesmesi ile sona erdi. Yaralanan Alexandre B., daha sonra olay yerinden kaçtı.

Yaşlı adamdan haber alamayan komşuları durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri görmüş oldukları durum karşısında şaşkınlığa uğradı. Dehşet verici olayın yaşandığı yere daha sonra olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Olay yeri, nöbetçi savcının incelemesinin ardından toparlandı. Hayatını kaybeden Yılmaz Özcan'ın cansız bedeni daha sonra morga kaldırıldı.

Katil zanlısı polis ekiplerinin çalışmasının ardından yakalandı.

Kaynak: İHA