BAHÇELİEVLER'DE DAĞINIK EV TARTIŞMASINDA BABASINI ÖLDÜREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (DHA) - BAHÇELİEVLER'de tartıştığı babası O.Ç.'yi silahla 2 el ateş ederek öldürdüğü iddia edilen B.Ç., saklandığı evde yakalandı. Adliyeye çıkarılan B.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, geçen pazartesi gece saatlerinde Bahçelievler Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eve gelen B.Ç., "Ev neden dağınık" diyerek babası O.Ç. ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında B.Ç., babasını silahla 2 el ateş ederek öldürdü, daha sonrada evden kaçtı. Ekipler yaptığı çalışmada B.Ç.'nin Esenyurt'ta bir evde saklandığı tespit etti. Eve yapılan baskında B.Ç. olayda kullandığı silahla yakalanarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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