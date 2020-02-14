BAHÇELİEVLER'DE ÇÖKEN BİNANIN YAKININDAKİ 5 BİNA BOŞALTILDI

14.02.2020 21:42 | Son Güncelleme: 14.02.2020 21:42

Bahçelievler, Siyavuşpaşa Mahallesinde çöken binanın çevresindeki 5 bina tedbir amacıyla boşaltıldı. O binalarda hasar olup olmadığına dair inceleme yapılacak.

Bahçelievler'de 7 katlı boş binanın çökmesinin ardından ekiplerin çalışmaları devam ederken, yıkılan binanın yanındaki 5 bina tedbir amacıyla boşaltıldı. O binalarda hasar olup olmadığına dair incelemeler yapılacağı öğrenildi.

"BİZİM BİNAYA TAM TEMELDEN VURMUŞ"Çöken binanın yanındaki diğer binada oturan Zahide Doğan, "Bina çöktüğü sırada işteydim. Annem telefonla arayınca taksiyle geldim. Diyaliz hastası annem evdeydi. Çok kötü olmuş annem. Bina birkaç ay önce boşaltılmıştı. Dış kapı önünde demirler vardı. Binanın önündeydi. İki gün önce söküldü. Yıkılacak diye sökülmüş olabilir. 'Binayı boşaltın' dediler. Boşalttık, karşı komşudayız eve giremiyoruz. Bizim binaya tam temelden vurmuş, inşallah hasar yoktur" şeklinde konuştu.

"YIKILMASINI BEKLİYORDUK, KENDİSİ BÖYLE ÇÖKTÜ"Yan binada oturan Zeynep Doğan, "Bizim yan bina. İnşallah bizim binada da bir hasar yoktur. Eve giremedik. İnceleme yapılacak, boşaltın demişler. Biz de bekliyoruz şu an. Demirleri söküldü ama yıkılacak diye söküldü. Yıkılacaktı zaten boşaltılmıştı. İstanbul'da olan depremden sonra belediye boşaltın demiş ve onlar hemen boşalttılar zaten binayı. Yıkılmasını bekliyorduk. Ondan önce kendisi böyle çöktü" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü------------Vatandaşlarla röportajlar-Muhabir anonsu(Semih Çalışkan) -Binadan görüntüler

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Kaynak: DHA

- İstanbul