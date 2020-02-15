Bahçelievler'de çöken binanın enkazı kaldırıldı

15.02.2020 10:10 | Son Güncelleme: 15.02.2020 10:10

Bahçelievler'de kentsel dönüşüm sebebiyle bir ay önce boşaltılan ve dün çöken binanın enkazı kaldırıldı.

Siyavuşpaşa Mahallesi Emek Caddesi Narlı Sokak'taki 7 katlı boş bir binanın dün saat 14.44'de çökmesi üzerine başlatılan enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı.

Enkaz altında insan olması ihtimaline karşı, AFAD ve Bahçelievler Belediyesi arama kurtarma ekipleri dün akşam saatlerine kadar dinleme cihazı ve arama kurtarma köpeği ile alanda çalışma yaptı.

Arama kurtarma çalışmalarının ardından binanın hafriyatı gece saatlerine kadar süren çalışmalar sonucu kontrollü şekilde kaldırıldı. Enkazın kaldırılmasının ardından belediye ekipleri sokağı temizledi.

Polis ve zabıta ekipleri bina çevresinde önlem alırken ekipler güvenlik gerekçesiyle sabaha kadar bölgede nöbet tuttu.

Öte yandan tedbir amacıyla boşaltılan çevredeki bina sakinlerinin belediyenin tahsis ettiği misafirhanelerde konakladığı öğrenildi.

Çöken apartmanın çevresinde zarar gören ve tahliye edilen binalarda hasar tespit çalışması yapılması bekleniyor.

Kaynak: AA