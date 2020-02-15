Bahçelievler'de çöken binanın çevresinde güvenlik önlemleri devam ediyor
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Bahçelievler'de çöken binanın çevresinde güvenlik önlemleri devam ediyor

BAHÇELİEVLER'de çöken binanın enkazı kaldırıldı.

15.02.2020 09:54 | Son Güncelleme: 15.02.2020 09:57
Bahçelievler'de çöken binanın çevresinde güvenlik önlemleri devam ediyor

'de çöken binanın enkazı kaldırıldı. ve ekiplerinin bölgedeki güvenlik önlemi devam ediyor.

Siyavuşpaşa Mahallesi Emek Caddesi'ndeki 7 katlı bina dün öğle saatlerinde çöktü. Çöken binanın enkaz kaldırma çalışmaları gece saatlerine kadar devam etti. Saat 01.30 sıralarında enkaz kaldırma çalışması sona erdi.

Belediye ekipleri enkazın kaldırılmasının ardından sokakları temizledi. Polis ve zabıta ekipleri de bina çevresindeki sokak girişlerine bariyerlerle güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin, çöken binanın olduğu alanın çevresindeki güvenlik önlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Bahçelievler'de çöken binanın çevresinde güvenlik önlemleri devam ediyor
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