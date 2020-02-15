BAHÇELİEVLER'DE ÇÖKEN BİNANIN ÇEVRESİNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ DEVAM EDİYOR
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BAHÇELİEVLER'DE ÇÖKEN BİNANIN ÇEVRESİNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ DEVAM EDİYOR

BAHÇELİEVLER'de çöken binanın enkazı kaldırıldı.

15.02.2020 09:41 | Son Güncelleme: 15.02.2020 09:41
BAHÇELİEVLER'DE ÇÖKEN BİNANIN ÇEVRESİNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ DEVAM EDİYOR
BAHÇELİEVLER'de çöken binanın enkazı kaldırıldı. ve ekiplerinin bölgedeki güvenlik önlemi devam ediyor.

Siyavuşpaşa Mahallesi Emek Caddesi'ndeki  7 katlı bina dün öğle saatlerinde çöktü. Çöken binanın enkaz kaldırma çalışmaları gece saatlerine kadar devam etti. Saat 01.30 sıralarında enkaz kaldırma çalışması sona erdi. 

Belediye ekipleri enkazın kaldırılmasının ardından sokakları temizledi. Polis ve zabıta ekipleri de bina çevresindeki sokak girişlerine bariyerlerle güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin, çöken binanın olduğu alanın çevresindeki güvenlik önlemleri devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜPolislerden görüntüÇevredeki binalara şerit çekilmesiEnkazdan geriye kalan boş alanHasar gören binalar

 


- İstanbul
Kaynak: DHA
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