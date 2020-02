Bahçelievler'de çöken binanın bulunduğu cadde trafiğe açıldı

15.02.2020 19:02 | Son Güncelleme: 15.02.2020 19:02

Bahçelievler Belediyesi, ilçede dün çöken binanın enkazının kaldırıldığını, çevresinde gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını ve binanın bulunduğu caddenin trafiğe açıldığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, dün saat 14.44'te Siyavuşpaşa Mahallesi Emek Caddesi'nde bulunan Hacı Temur Apartmanı'nın çökmesinin ardından, komşu parsellerdeki (Emek Caddesi No: 7, Narlı Sokak No: 22, Narlı Sokak No: 19, Narlı Sokak No: 23) binaların tedbir amaçlı tahliye edilerek mühürlendiği belirtildi.



Açıklamada, belediyenin teknik personelinin binalarda gözle yaptıkları incelemelerde, Emek Caddesi No: 7'deki binanın bodrum duvarının yıkıldığı, ancak statik açıdan herhangi bir sakınca görülmediğinden mührün kaldırılarak binanın oturuma açıldığı aktarıldı.

İki binadan karot örneği alınacak

Narlı Sokak No: 22 ve No: 19'daki binalarda gözle yapılan incelemelerde taşıyıcı sistemi yıkılan binadan kaynaklı hasar görülmeyerek, binanın kullanıma açıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Ancak Narlı Sokak No: 22'de bodrum kat daire ile Narlı Sokak No: 19'da 6 numaralı daire, güvenlik sebebiyle mühürlenmiştir. Narlı Sokak No: 23'teki binanın taşıyıcı sistemindeki hasarlar nedeniyle mührü kaldırılmamıştır. Narlı Sokak No: 22 ile No: 19'daki binalar, 1999 depremi öncesinde inşa edilmiş olması nedeniyle riskli yapı statüsünde olup olmadıklarının tespiti lisanslı firmalar tarafından alınacak karotlar neticesinde belirlenecektir. Dairesi mühürlenenlerden talep eden ailelerin konaklama ihtiyaçları, Bahçelievler Belediyesince karşılanmıştır. Yıkılan binanın molozu kaldırılarak, çevresinde gerekli güvenlik önlemleri alınmış ve Emek Caddesi trafiğe açılmıştır."

Kaynak: AA