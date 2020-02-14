BAHÇELİEVLER'DE ÇÖKEN BİNADA ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
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BAHÇELİEVLER'DE ÇÖKEN BİNADA ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL DHABahçelievler'de, daha önce boşaltılan 7 katlı bina çöktü.

14.02.2020 23:02 | Son Güncelleme: 14.02.2020 23:02
BAHÇELİEVLER'DE ÇÖKEN BİNADA ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İdris TİFTİKCİ/ İSTANBUL DHA

'de, daha önce boşaltılan 7 katlı bina çöktü. Çökmesinin ardından enkaz altında arama kurtarma çalışmaları yapıldı. Enkaz altında kimsenin olmadığı değerlendirilirken, enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü:

-----------Enkaz kaldırma çalışmalarından görüntüler

 


Kaynak: DHA
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