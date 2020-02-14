Bahçelievler'de çöken bina ile ilgili soruşturma başlatıldı

14.02.2020 17:32 | Son Güncelleme: 14.02.2020 17:32

Bahçelievler'de 7 katlı bir binanın çökmesine ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.



Bahçelievler'de Siyavuşpaşa Mahallesi Narlı Sokak'ta bulunan 7 katlı bina saat 15.00 sıralarında çökmüştü. Boş olduğu öğrenilen binada incelemeler devam ederken Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA