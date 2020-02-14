Bahçelievler'de çöken 7 katlı bina havadan görüntülendi
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Bahçelievler'de çöken 7 katlı bina havadan görüntülendi

Bahçelievler'de çöken 7 katlı bina havadan görüntülendi.

14.02.2020 15:50 | Son Güncelleme: 14.02.2020 15:52
Bahçelievler'de çöken 7 katlı bina havadan görüntülendi

'de çöken 7 katlı bina havadan görüntülendi.

Edinilen bilgilere göre, Siyavuşpaşa Mahallesi Sokak'ta bulunan 7 katlı bina büyük bir gürültü ile çöktü. Çöken binanın 5 ay önce hasar nedeniyle boşaltıldığı öğrenildi. Olay yerinde çok sayıda sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi. Ekipler, enkaz altında kalan olup olmadığını araştırıyor. Öte yandan çöken bina havadan görüntülendi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: Bahçelievler'de çöken 7 katlı bina havadan görüntülendi
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