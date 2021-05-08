Bahçelievler'de çocuklara bayramlık dağıtıldı
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Bahçelievler'de çocuklara bayramlık dağıtıldı

Bahçelievler'de çocuklara bayramlık dağıtıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bahçelievler aile destek evi, ihtiyaç sahibi olan ailelerin çocuklarına kapı kapı gezerek bayramlık kıyafet dağıttı.

Bahçelievler aile destek evi, ihtiyaç sahibi olan ailelerin çocuklarına kapı kapı gezerek bayramlık kıyafet dağıttı. Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Aile Destek Evi'nde yılın her günü ihtiyaç sahiplerine hizmet verdiklerini ve bayramdan dolayı kıyafetlerin hiç kullanılmamış olduğunu söyledi.

İstanbul Bahçelievler Belediyesi tarafından bayram öncesi hazırlanan hediye paketleri, tam kapanmadan dolayı evlerinden çıkamayan ailelerin yanına gidilerek kapılarında teslim edildi. Amaçlarının maddi olanakları kısıtlı olan komşularına katkıda bulunmak olduğunu söyleyen Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Bu kapsamda bini aşkın çocuğumuza ve annelerine hediye ulaştırmış olacağız" diye konuştu.

"BAĞIŞÇILARIMIZA TEŞEKKÜR EDERİM"

Hediyelerin hayırsever bağışçıların desteğiyle verildiğini belirten Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, bağışçılara teşekkür ettiğini söyledi. Bahadır sözlerine şöyle devam etti:

"Burası Bahçelievler aile destek evi. Yıllardır vatandaşlarımız, fabrika ya da atölye sahipleri buraya bağışta bulunuyor. Özellikle kıyafet bağışında bulunuyorlar. Sıfır ve ikinci el kıyafetlerimiz burada toplanıyor. Bunlar temizlenip ütülenerek ihtiyaç sahiplerine veriliyor.  Buradaki ekiple ihtiyaç sahiplerinin evine gidip onlara yaşına, tahmini boyutlarına göre ihtiyacı olan bayramlık kıyafetleri verdik. İnsanları bayramda hatırlamak istedik. Her yıl yaptığımız şeyi bu yıl da yaptık. İnsanların gönlünü aldık."

"40 BİN AİLEYE GIDA KOLİSİ VE ERZAK KARTI DAĞITTIK"

Bu yapılanların haricinde Ramazan'da belediyenin 40 bini aşkın koli ve erzak kartı dağıttığını belirten Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, insanların bu koliler sayesinde iftarlarını gerçekleştirdiklerini ve aldıkları kartlarla ilgili marketlerden alışveriş yapabildiklerini söyledi.

Pandemi sürecinde vatandaşın yanında olmaya gayret gösterdiklerini ifade eden Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da üzerimize düşen görevi yerine getirmenin huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Sosyal desteğe ihtiyaç duyan komşularımıza bir nebze bile olsa yardımcı olmaya ve yüzlerini güldürmeye çalıştık. Desteklerimiz her zaman devam edecek" dedi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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