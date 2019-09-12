Bahçelievler'de çocuğun balkondan düşme anı kamerada

Bahçelievler'de çocuğun balkondan düşme anı kamerada

12.09.2019 22:40
Bahçelievler'de çocuğun balkondan düşme anı kamerada
Kaynak: DHA
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