Bahçelievler'de çocuğun balkondan düşme anı kamerada

Cami kapısında 100 lira bulan imam, kamera görüntülerini izleyince mest oldu
Eşlerine not bırakıp kaçan kadınlar, PUBG'de tanıştıkları kişinin annesinin evinde bulundu
Hanife Gürdal, "Tenhada yaptıklarınızı toplumda kınamayın" diyerek bikinili fotoğrafını paylaştı
Annesinin mezarını ziyarete giden kadın, mezarlıkta cinsel ilişkiye giren çifti videoya kaydedip sosyal medyada paylaştı
Erdoğan'dan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı'na özel görev
Öğretmen okulun açılış gününe alkollü geldi, açığa alındı