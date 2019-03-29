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Polis ekiplerinin olaya müdahalesi Bahçelievler'de çiğ köfteci dükkanına silahlı saldırı

Saldırıda yaralanan olmazken iş yerinde hasar meydana geldi

İSTANBUL (AA) – Bahçelievler'de çiğ köfteci dükkanına silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Alınan bilgiye göre, Şirinevler Mahallesi Nil Sokak'ta bulunan çiğ köfteci dükkanının önüne gelen kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, silahla iş yerine rastgele ateş etmeye başladı. Çok sayıda merminin isabet ettiği iş yerinde hasar meydana gelirken şans eseri yaralanan olmadı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tedbir amaçlı bir süre beklerken polis ekipleri de sokağın her iki tarafına güvenlik şeridi çekerek güvenlik tedbiri aldı. Polis ekipleri, olay yerinde boş mermi kovanları toplayarak delil çalışması ve inceleme yaptı.

Polis, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA