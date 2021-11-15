BAHÇELİEVLER'DE CEZAYA İTİRAZ EDENLERE GÖRÜNTÜLERİ İZLETTİRİLDİ - Haberler
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BAHÇELİEVLER'DE CEZAYA İTİRAZ EDENLERE GÖRÜNTÜLERİ İZLETTİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bahçelievler'de 'Yaya Geçidinde Yayalara Öncelik Verilmesi' kurallarına uymayan sürücüler, polis ekipleri tarafından tespit edilerek uygulama noktasında durduruldu.

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (DHA) - Bahçelievler'de 'Yaya Geçidinde Yayalara Öncelik Verilmesi' kurallarına uymayan sürücüler, polis ekipleri tarafından tespit edilerek uygulama noktasında durduruldu. Kural ihlali yapan 6 sürücüye, ayrı ayrı 652 lira ceza kesildi. Cezaya itiraz eden sürücülere, kural ihlali yaptığı anlar polis ekipleri tarafından izletildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, Bahçelievler'de, yaya geçidi denetimi gerçekleştirdi. Yenibosna mevkiinde yapılan denetimde, yaya geçidinde yayalara yol vermeyen sürücüler, polis ekipleri tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Tespit edilen sürücüler, uygulama noktasında durduruldu. Yaya geçidinde yayalara yol vermeyen toplam 6 sürücüye, ayrı ayrı 652 lira ceza kesildi.

İTİRAZ EDEN SÜRÜCÜLERE GÖRÜNTÜLER İZLETİLDİ

Öte yandan sürücülerin yaya geçidinde, yayalara yol vermedikleri anlar da kameralara yansıdı. Cezaya itiraz eden sürücülere, yaya geçidinde yol vermedikleri görüntüler, polis ekipleri tarafından izletildi.

BAHÇELİEVLER'DE CEZAYA İTİRAZ EDENLERE GÖRÜNTÜLERİ İZLETTİRİLDİ

BAHÇELİEVLER'DE CEZAYA İTİRAZ EDENLERE GÖRÜNTÜLERİ İZLETTİRİLDİ

BAHÇELİEVLER'DE CEZAYA İTİRAZ EDENLERE GÖRÜNTÜLERİ İZLETTİRİLDİ

BAHÇELİEVLER'DE CEZAYA İTİRAZ EDENLERE GÖRÜNTÜLERİ İZLETTİRİLDİ

BAHÇELİEVLER'DE CEZAYA İTİRAZ EDENLERE GÖRÜNTÜLERİ İZLETTİRİLDİ

BAHÇELİEVLER'DE CEZAYA İTİRAZ EDENLERE GÖRÜNTÜLERİ İZLETTİRİLDİ

BAHÇELİEVLER'DE CEZAYA İTİRAZ EDENLERE GÖRÜNTÜLERİ İZLETTİRİLDİ

BAHÇELİEVLER'DE CEZAYA İTİRAZ EDENLERE GÖRÜNTÜLERİ İZLETTİRİLDİ

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