Bahçelievler'de boş binanın çökmesine ilişkin soruşturma başlatıldı
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bahçelievler'deki boş binanın çökmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.
14.02.2020 17:38 | Son Güncelleme: 14.02.2020 17:38
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bahçelievler'deki boş binanın çökmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Başsavcılık, Siyavuşpaşa Mahallesi Emek Caddesi Narlı Sokak'ta bir ay önce boşaltılan 7 katlı binanın çökmesinin ardından harekete geçti.
Olayı inceleyen Başsavcılık, soruşturma başlattı.
Kaynak: AA