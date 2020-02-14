Bahçelievler'de boş binanın çökmesine ilişkin soruşturma başlatıldı
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Bahçelievler'de boş binanın çökmesine ilişkin soruşturma başlatıldı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bahçelievler'deki boş binanın çökmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

14.02.2020 17:38 | Son Güncelleme: 14.02.2020 17:38
Bahçelievler'de boş binanın çökmesine ilişkin soruşturma başlatıldı

Cumhuriyet Başsavcılığınca, 'deki boş binanın çökmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Başsavcılık, Siyavuşpaşa Mahallesi Emek Caddesi Narlı Sokak'ta bir ay önce boşaltılan 7 katlı binanın çökmesinin ardından harekete geçti.

Olayı inceleyen Başsavcılık, soruşturma başlattı.

Kaynak: AA
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