Bahçelievler'de boş binanın çökmesi

14.02.2020 21:08 | Son Güncelleme: 14.02.2020 22:00

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Bahçelievler'de çöken binaya ilişkin, "Bina yıkılırken bir vatandaşımız binanın altında birinin kaldığını gördüğünü söyledi. Bu iddia doğrudur düşüncesiyle yaklaşık 6 saatten beri AFAD, itfaiyemiz, K9 Timleri ve Bahçelievler Belediye ekipleri büyük bir titizlikle çalışmalarını yaptılar. Narlı Sokak'ın kot seviyesine kadar arama tarama yapıldı ve kimseye rastlanmadı." dedi.

Yerlikaya, çöken binada incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Yerlikaya, Siyavuşpaşa Mahallesi'ndeki Hacı Temur Apartmanı'nın henüz tespit edilemeyen bir nedenle yıkıldığını belirterek, 5,5 saati aşkın bir süredir arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Binanın 26 Eylül'de Silivri açıklarında

meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan tetkiklerden sonra riskli olduğunun tespit edildiğini vurgulayan Yerlikaya, Bahçelievler Belediyesi tarafından 6306 sayılı Kanun kapsamında binanın boşaltıldığını, elektrik, doğal gaz ve suyunun kesildiğini kaydetti.

Vali Yerlikaya, muhtarlıkça binanın boş olduğuna dair bütün tetkiklerin yapıldığını ve tutanağa bağladığını vurgulayarak, şunları aktardı:

"Tevafuk yarın bu bina aslında belediyemiz tarafından yıkılacaktı, 60 günlük sürenin sonu gelmeden. Kaymakamlığımız, İlçe Nüfus Müdürlüğüne talimat verdi, binada oturanlar tek tek arandı, teyit ettik, hiçbiri bu binada olmadığını söyledi. Bundan dolayı şükrediyoruz. Bina yıkılırken bir vatandaşımız binanın altında birinin kaldığını gördüğünü söyledi. Bu iddia doğrudur düşüncesiyle yaklaşık 6 saatten beri AFAD, itfaiyemiz, K9 Timleri ve Bahçelievler

Belediye ekipleri büyük bir titizlikle çalışmalarını yaptılar. Narlı Sokak'ın kot seviyesine kadar arama tarama yapıldı ve kimseye rastlanmadı. Az önce dinleme cihazları ve K9 köpekleri ile birlikte yaptık. Tekrar şükrediyoruz bir yaşam belirtisi bulunmadı. Biz ikinci bir aşamaya geçiyoruz. Hiç kimsenin olmadığını düşünüyoruz, buna inanmak istiyoruz. Ancak tekrar ihtiyatlı olarak arkadaşlarımız, AFAD ve itfaiyenin gözetiminde buradaki hafriyatı çekecekler. Başta Bahçelievler olmak üzere herkesin başı sağ olsun."

Yıkılan binalardan ders çıkarılması gerektiğini anlatan Yerlikaya, "Depremden sonra tespit ettiğimiz ağır hasarlı binaların sayısı fazla değil. Buralarda bulunan vatandaşlarla iş birliğini süratle en üst noktada tutarak, buraları bir an önce boşaltmalı, belediyelerimiz, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz ve Valiliğin koordinasyonuyla yıkmamız lazım." diye konuştu.

Arama ve enkaz kaldırma işlemlerinde bulunan tüm kurumlara teşekkür eden Yerlikaya, çalışmaların devam edeceğini söyledi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, binanın çökme nedenine ilişkin bir soru üzerine, "Araştırma, Bakırköy Cumhuriyet Savcılığının kontrolünde bekleyip göreceğiz. Nasıl bir netice çıkacağını ben de çok merek ediyorum." dedi.

Kaynak: AA