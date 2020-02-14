Bahçelievler'de boş binanın çökmesi

14.02.2020 19:46 | Son Güncelleme: 14.02.2020 19:46

İstanbul Valiliği, Bahçelievler'deki binanın çökmesi esnasında yandaki bir binanın ilk üç katında hasar meydana geldiğini, hafif şekilde yaralanan bir vatandaşın ise ayaktan tedavi sonrasında hastaneden taburcu edildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, saat 14.44'te Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi, Emek Caddesi'ndeki 7 katlı Hacı Temur Apartmanı'nın, henüz tespit edilemeyen bir nedenle çöktüğü belirtildi.

Açıklamada, binanın 1991 yılında yapıldığı, 26 Eylül 2019'da Silivri açıklarında

meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrası yapılan tetkiklerde riskli olduğunun tespit edildiği, 27 Aralık'ta Bahçelievler Belediyesi tarafından 6306 sayılı

Yasa kapsamında tamamen tahliye edilerek; ilgili kurumlarca elektrik, su ve doğal gaz

bağlantılarının kesildiği, binada ikamet eden bulunmadığının anlaşıldığı aktarıldı.

Olay yerine AFAD Arama Kurtarma Birliği, K9 Köpek Arama Timi, polis, 112 Acil

Sağlık, İtfaiye, İSKİ, İGDAŞ, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Bahçelievler Belediye ekiplerinin sevk edildiği anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çökme esnasında yandaki bir binanın ilk üç katında hasar meydana gelmiştir. Hafif

şekilde yaralanan bir vatandaşımız ise sevk edildiği Bahçelievler Devlet Hastanesinde

ayaktan tedavi edilerek taburcu edilmiştir.

Enkaz altında kalan bir kimse olup olmadığının tespiti konusunda AFAD, itfaiye ve

Bahçelievler Arama Kurtarma Birliği ekipleri çalışmalarını sürdürmektedir.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatılmıştır.

Yıkılan binanın yanındaki 5 bina tedbir amacıyla boşaltılmış, bina sakinlerinin misafir

edilmesi için Bahçelievler Belediyemizce gerekli hazırlıklar yapılmıştır.

Bahçelievler ilçemize ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun.

Gelişmelerden bilgi vermeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA