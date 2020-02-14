Bahçelievler'de boş bina çöktü - Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır
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Bahçelievler'de boş bina çöktü - Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır

Bahçelievler'de daha önce boşaltılan bir bina çöktü.

14.02.2020 16:47 | Son Güncelleme: 14.02.2020 16:50
Bahçelievler'de boş bina çöktü - Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır

'de daha önce boşaltılan bir bina çöktü.

Emek Caddesi Sokak'taki 7 katlı boş bir binanın çökmesi üzerine, olay yerine itfaiye, ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, yıkılan binanın çevresinde güvenlik önlemi alırken, Enkaz altında insan olması ihtimaline karşı, AFAD ve Bahçelievler Belediyesi arama kurtarma ekibinin de olay yerine geldi. Arama kurtarma köpeği de enkazda çalışma yapıyor.

ekipler enkaz alanında çalışmalarını sürdürüyor.

Binanın çökmesi sırasında yakınındaki apartmanda ve bazı araçlarda hasar meydana geldi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bahçelievler'de boş bina çöktü - Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır
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