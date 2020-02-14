: Bahçelievler'de boş bina çöktü (8)

14.02.2020 17:41 | Son Güncelleme: 14.02.2020 17:44

Bahçelievler'de kentsel dönüşüm sebebiyle bir ay önce boşaltılan bina çöktü.

Siyavuşpaşa Mahallesi Emek Caddesi Narlı Sokak'taki 7 katlı boş bir binanın çökmesi üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, yıkılan binanın çevresinde güvenlik önlemi alırken, enkaz altında insan olması ihtimaline karşı, AFAD ve Bahçelievler Belediyesi arama kurtarma ekibi de olay yerine geldi.

Arama kurtarma ekipleri, dinleme cihazı ve arama kurtarma köpeği ile enkazda çalışma yapıyor.

Çöken binanın yanındaki zarar gören bir apartman ve yakınındaki binalar da tedbir amaçlı tahliye edildi.

Binanın çökmesi sonucu bazı araçlarda hasar meydana geldi.

Valilikten açıklama

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Siyavuşpaşa Mahallesi'nde saat 14.44'de kentsel dönüşüm sebebiyle bir ay önce boşaltılan ve içinde kimsenin yaşamadığı belirtilen bir bina henüz bilinmeyen bir nedenle çökmüştür." denildi.

Olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği belirtilen açıklamada, "Çevrede güvenlik önlemleri alınmıştır. Çökme sırasında herhangi bir vatandaşımıza yönelik olumsuz bir durum olup olmadığı araştırılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Enkaz altında biri olup olmadığı araştırılıyor

Olay yerine gelen Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, binada oturan olmadığını belirterek, kullanılmayan ve yıkılacağı için boşaltılan binanın alt katına kaçak olarak bazı hurdacıların girdiğinin söylendiğini anlattı.

Bazı kişilerin kağıt toplayan hurdacının dışarı çıktığını, bazılarının da içeride olduğunu söylediğini aktaran Bahadır, "AFAD, itfaiye ve belediyenin arama ve kurtarma ekipleri burada çalışıyoruz. AFAD'ın köpekleri geldi. Dinleme cihazları getirildi. Yıkılan binanın altında kimse olup olmadığına bakılıyor. Yıkılan bina yandaki 7 katlı binanın 4 katının yan duvarına biraz hasar vermiş. Orada da yaralı ve ölüm vakamız yok, sadece maddi kayıp var. Tüm ekipler çalışıyoruz. Yıkılan binanın altında bir insan var mı, araştırıyoruz." dedi.

Bahadır, çöken binanın hasar verdiği yandaki binanın ise yeni olduğunu dile getirdi.

"Binanın demirlerini almışlar"

Bahadır, AFAD'ın verdiği ilk bilgiye göre enkaz altında hiç kimsenin olmadığını ifade ederek, hafriyat kaldırılarak araştırmaya devam edildiğini söyledi.

Binanın 1991'de ruhsat aldığını dile getiren Bahadır, "Kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan binanın yarın da yıkımı planlanmış. Görgü tanıkları, binanın giriş katından demirlerin alındığını söylüyorlar. Ondan dolayı bina yana doğru yatıyor. Bina çökmüyor, yan yatıyor. Binanın etrafında güvenlik şeridi var ama satmak adına her şeyi alıyor insanlar. Binanın bugün yıkılmasının, yan yatmasının nedeni bu. Bunun doğru olma ihtimali vardır diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Bahadır, ilçede yıkım için boşaltılan riskli bina olmadığını ancak kentsel dönüşüm kapsamında yıkılacak binaların bulunduğunu anlatarak, enkaz alanında AFAD, Bahçelievler Belediyesi, itfaiye ve sağlık görevlileri olmak üzere 150 kişilik bir ekibin görev yaptığı bilgisini verdi.

"Bina stoğumuzun 3'te biri yeni"

Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır, ilçede bulunan yaklaşık 22 bin binanın yüzde 35'inin 1999 Marmara Depremi'nden sonra dönüşüme uğradığını, bina stoğunun 3'te birinin yeni olduğunu söyledi.

İlçedeki binaların 3'te 2'sinin ise eski olduğuna işaret eden Bahadır, "Geldiğimizden beri 10 aydır Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile beraber kentsel dönüşümle ilgili çalışmalarımızı hızlandırdık. İnsanları ikna etmeye, yani 'Mezar evlerde oturacağınıza gelin eviniz küçülsün, imkanlarınız ölçüsünde katkı sağlayın, yenileyin.' diye gayret ediyoruz." diye konuştu.

Siyavuşpaşa'nın bitişik nizam bir mahalle olduğu bilgisini veren Bahadır, şöyle devam etti:

"40 yıldır böyle kurulmuş. Orada biraz sıkıntımız var. Arkadaşlarımızı ikna edemiyoruz ama Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ve Cumhurbaşkanımız bize söz verdi. Eğer ada bazlı 5 dönüm civarında birleşirse, kat artışı değil metrekare artışı vererek bir kolaylık sağlayacağız ve yenilenmesine gayret edeceğiz."

Bahadır, bu kapsamda belediyenin imar müdürlüğünün çalıştığını anlatarak, "Kentsel Dönüşüm Ofisi kurduk. Özellikle arkadaşlarımız apartman sakinlerine çizim yaparak gösteriyor. Elimizden geleni yapıyoruz. Hükümetimizin verdiği kira ve taşıma yardımı gibi imkanlar var. Vatandaşlarımızı bir an öne dönüşüm için ikna etmeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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