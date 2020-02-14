Bahçelievler'de boş bina çöktü
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Bahçelievler'de boş bina çöktü

Bahçelievler'de daha önce boşaltılan bir bina çöktü.

14.02.2020 15:52 | Son Güncelleme: 14.02.2020 16:08
Bahçelievler'de boş bina çöktü

'de daha önce boşaltılan bir bina çöktü.


Emek Caddesi Sokak'taki 7 katlı boş bir binanın çökmesi üzerine, olay yerine itfaiye, ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Polis ekipleri, yıkılan binanın çevresinde güvenlik önlemi alırken, enkaz altında insan olması ihtimaline karşı, AFAD ve Bahçelievler Belediyesi arama kurtarma ekibi de olay yerine geldi.

Arama kurtarma ekipleri, dinleme cihazı ve arama kurtarma köpeği ile enkazda çalışma yapıyor.

Çöken binanın yanındaki zarar gören bir apartman da tedbir amaçlı tahliye edildi.

Kaynak: AA
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