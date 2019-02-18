Bahçelievler'de Bir Site Boşaltılıyor (3) (Yeniden)

Bahçelievler'de Bir Site Boşaltılıyor (3) (Yeniden)

Haber-Kamera: Murat SOLAK - Doğanaz YAVUZ - İstanbul DHABahçelievler'de bulunan bir site belediye tarafından boşaltılıyor.

Bahçelievler'de Bir Site Boşaltılıyor (3) (Yeniden)

Haber-Kamera: Murat SOLAK - Doğanaz YAVUZ - İstanbul DHA

Bahçelievler'de bulunan bir site belediye tarafından boşaltılıyor.

Bahçelievler Bahçelievler Mahallesi, Zeki Karsan Sokağında bulunan site belediye ekiplerince 'riskli' olduğu gerekçesiyle boşaltılmaya başlandı. 80 dairenin bulunduğu belirtilen sitede boşaltılan daireler mühürleniyor.

Kaynak: DHA
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