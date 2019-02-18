Bahçelievler'de Bir Site Boşaltılıyor (3)

Haber-Kamera: Murat SOLAK - Doğanaz YAVUZ - İstanbul DHA

Bahçelievler'de bulunan bir site belediye tarafından boşaltılıyor.

Bahçelievler Bahçelievler Mahallesi, Zeki Karsan Sokağında bulunan site belediye ekiplerince 'riskli' olduğu gerekçesiyle boşaltılmaya başlandı. 80 dairenin bulunduğu belirtilen sitede boşaltılan daireler mühürleniyor.

Kaynak: DHA