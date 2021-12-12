Bahçelievler'de bir kişi silahla vurularak öldürüldü - Haberler
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Bahçelievler'de bir kişi silahla vurularak öldürüldü

Bahçelievler'de bir kişi silahla vurularak öldürüldü
AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Haberler | Güncel

Bahçelievler'de bir kişi, tabancayla vurularak öldürüldü.

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de bir kişi, tabancayla vurularak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Kızılelma Caddesi üzerinde Ahmet Kaplan'a tabancayla ateş açan bir kişi, daha sonra olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Kaplan, hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, alacak-verecek meselesinden kaynaklandığı iddia edilen olayın ardından kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Son Dakika Haberleri

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