Bahçelievler'de bir iş yerinde patlama meydana geldi (2)
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Bahçelievler'de bir iş yerinde patlama meydana geldi (2)

29.01.2021 15:09 | Son Güncelleme: 29.01.2021 15:13

Bahçelievler'de bir iş yerinde patlama meydana gelmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bahçelievler'de bir iş yerinde patlama meydana gelmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Kocasinan Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde bulunan bir iş yerinde patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Patlama sonucu iş yerinde ve bazı araçlarda hasar oluştu.

Bahçelievler'de bir iş yerinde patlama meydana geldi (2)
Bahçelievler'de bir iş yerinde patlama meydana geldi (2)
Bahçelievler'de bir iş yerinde patlama meydana geldi (2)
Bahçelievler'de bir iş yerinde patlama meydana geldi (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atilla Sevil

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