Bahçelievler'de bir iş yerinde patlama meydana geldi
29.01.2021 14:39 | Son Güncelleme: 29.01.2021 14:43
Bahçelievler'de bir iş yerinde patlama meydana gelmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bahçelievler'de bir iş yerinde patlama meydana gelmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, Kocasinan Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde bulunan bir iş yerinde patlama meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Patlama sonucu iş yerinde ve bazı araçlarda hasar oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Koç