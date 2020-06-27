BAHÇELİEVLER'DE BİR BİNANIN BODRUM KATINDA PATLAMA MEYDANA GELDİ: 1 YARALI (1)
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BAHÇELİEVLER'DE BİR BİNANIN BODRUM KATINDA PATLAMA MEYDANA GELDİ: 1 YARALI (1)

BAHÇELİEVLER'de bir binanın bodrum katındaki iş yerinde patlama meydana geldi.

BAHÇELİEVLER'DE BİR BİNANIN BODRUM KATINDA PATLAMA MEYDANA GELDİ: 1 YARALI (1)
27.06.2020 05:23 | Son Güncelleme: 27.06.2020 05:27

BAHÇELİEVLER'de bir binanın bodrum katındaki iş yerinde patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri patlama sonrası yangına müdahale ederken, içeride yaralı halde bir kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA

Manşet

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