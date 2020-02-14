BAHÇELİEVLER'DE BİNANIN ÇÖKMESİ SIRASINDA YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA
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BAHÇELİEVLER'DE BİNANIN ÇÖKMESİ SIRASINDA YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Toz bulutu yükseldi, mahalledekiler büyük panik yaşadıElif YAVUZ - İstanbul DHA - BAHÇELİEVLER'de binanın çökmesi sırasında sokakta yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

14.02.2020 19:19 | Son Güncelleme: 14.02.2020 19:19
BAHÇELİEVLER'DE BİNANIN ÇÖKMESİ SIRASINDA YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Toz bulutu yükseldi, mahalledekiler büyük panik yaşadı

Elif YAVUZ - - 'de binanın çökmesi sırasında sokakta yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Siyavuşpaşa Mahallesi'nde bir süre önce boşaltılan bina saat 14.44'te çöktü. Çökme sırasında sokakta yaşananlar çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çökmeyle birlikte toz bulutu yükseldiği ve çevrede panik yaşandığı görülüyor. Binanın enkazından parçaların kaldırıma fırladığı da görüntülere yansıyor.

Görüntü Dökümü:

----------Çökme sırasında yaşananlar

 


Kaynak: DHA
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