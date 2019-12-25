BAHÇELİEVLER'DE BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI
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BAHÇELİEVLER'DE BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

BAHÇELİEVLER'de 6 katlı binanın çatısı alev alev yandı.

25.12.2019 17:39 | Son Güncelleme: 25.12.2019 17:39
BAHÇELİEVLER'DE BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

'de 6 katlı binanın çatısı alev alev yandı.

Haznedar Caddesi'nde bulunan 6 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler binanın çatısından yükselirken mahallede panik yaşandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Yangında ölen yada yaralanan olmadı.

Görüntü Dökümü:

-----------Alev alev yanan çatı-İtfaienin çalışması

-Detaylar


Kaynak: DHA
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