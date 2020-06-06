Bahçelievler'de bıçaklı kavga: 2 yaralı
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Bahçelievler'de bıçaklı kavga: 2 yaralı

Bahçelievler'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Bahçelievler'de bıçaklı kavga: 2 yaralı
06.06.2020 19:33 | Son Güncelleme: 06.06.2020 19:52

Bahçelievler'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yenibosna Merkez Mahallesi Yalçın Koreş Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Kavgada Talip Ç. ile kimliği öğrenilemeyen Pakistan uyruklu bir kişi bıçakla yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Talip Ç'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bahçelievler Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya ilişkin Pakistan uyruklu Tayyib R. ile Muhammed T.'yi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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