Bahçelievler'de balkondan bakan Suriyeli kız başına isabet eden kurşunla öldü

BAHÇELİEVLER'de Suriye uyruklu kız çocuğu balkondayken başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetti.

BAHÇELİEVLER'de Suriye uyruklu kız çocuğu balkondayken başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetti. Olayla ilgili 10 şüpheli gözaltına alınırken, 2 firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Olay, 30 Nisan Perşembe günü Bahçelievler, Zafer Mahallesi, Çayırlı Sokakta meydana geldi. Suriye uyruklu kız çocuğu Rama Korbalı evinin balkonundan bakarken, başına kurşun isabet etti. Küçük kız hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, Esenyurt'ta 3 adet silahla birlikte 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Firari oldukları belirtilen 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA