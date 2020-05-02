Bahçelievler'de balkonda başına kurşun isabet eden kız çocuğu hayatını kaybetti

İstanbul Valiliği, Bahçelievler'de evinin balkonunda başında isabet eden kurşunla bir kız çocuğunun hayatını kaybetmesine ilişkin 10 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

İstanbul Valiliği, Bahçelievler'de evinin balkonunda başında isabet eden kurşunla bir kız çocuğunun hayatını kaybetmesine ilişkin 10 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"30 Nisan Pers¸embe gu¨nu¨ Bahc¸elievler ilc¸emiz Zafer Mahallesi C¸ayırlı Sokak'taki evinin balkonunda bulundugˆu esnada, bas¸ından isabet eden kurs¸unla hayatını kaybeden Suriye uyruklu Rama Korbalı isimli kız c¸ocugˆunun o¨lu¨mu¨ne ilis¸kin olayın s¸u¨pheli ya da s¸u¨phelilerinin tespitine yo¨nelik I·l Emniyet Mu¨du¨rlu¨gˆu¨mu¨z ekiplerince yapılan c¸alıs¸malarda, Esenyurt ilc¸emizde 3 silahla birlikte 10 s¸u¨pheli s¸ahıs go¨zaltına alınmıs¸, 2 firari s¸u¨phelinin yakalanması ic¸in c¸alıs¸malar devam etmektedir."

Kaynak: AA