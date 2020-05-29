Bahçelievler'de aylar sonra ilk Cuma namazı kılındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bahçelievler'de aylar sonra ilk Cuma namazı kılındı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ibadete kapalı olan camiler bugün kılınan Cuma namazıyla birlikte 74 günün ardından yeniden ibadete açıldı.

Bahçelievler'de aylar sonra ilk Cuma namazı kılındı
29.05.2020 15:06 | Son Güncelleme: 29.05.2020 15:10

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ibadete kapalı olan camiler bugün kılınan Cuma namazıyla birlikte 74 günün ardından yeniden ibadete açıldı.Bahçelievler'de de camilere girişlerde tedbirler alınırken belediye ekipleri maskesi olmayan vatandaşlara maske ve tek kullanımlık seccade verdi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında camilerde namaz kılınmasına ara verilmişti. Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte ilk Cuma namazı da aylar sonra bugün kılındı. Şirinevler Ulucamii'ni dolduran vatandaşlar, bahçeye ardından da sokağa taştı. Namaza gelen vatandaşlar evlerinden seccadelerini getirdiği görüldü. Bahçelievler Belediyesi ekipleri Cuma namazı için camiye gelen vatandaşlara maske, dezenfektan ve tek kullanımlık seccade verdi. İstanbul'da beklenen yağmur nedeniyle caminin içinde de namaz kılınırken vatandaşlar sosyal mesafeye dikkat etti. Namaz kılan vatandaşların ayakkabılarını poşete koyarak ayakkabılığa koyması dikkat çekti. Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır da sosyal mesafeye uyarak camide namaz kıldı.

BAŞKAN BAHADIR : "CAMİLERİ ÖZLEMİŞİZ"

Ulucamii'deki Cuma namazına katılan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Camileri özlemişiz tabi. Camide namaz kılmak insana daha bir şevk veriyor. İnsanı daha da motive ediyor. Camide epeydir kılmıyorduk hiçbir vakit ve Cuma namazımızı. Bugün başladık. Şunu gördüm ki; özellikle Bahçelievler'deki vatandaşlarımız kurallara ve sosyal mesafeye uymuşlar. Maskesiz zaten gelmiyorlar. Biz Bahçelievler Belediyesi olarak maske dağıtıyoruz, tek kullanımlık seccade dağıtıyoruz. Üç parametreyi unutmayalım. Maske takalım, sosyal mesafeye uyalım ve el hijyenine dikkat edelim" dedi.

"VATANDAŞLARIN ISLANMAMASI İÇİN İÇERİ ALINDILAR"

Beklenen yağıştan dolayı cami içerisine de vatandaşların alındığını söyleyen Başkan Dr. Hakan Bahadır, "Camilerin içinde namaz kılınmasından bugün haberimiz oldu. Bunun sebebi bu bölgede beklenen aşırı yağış. Bunun için vatandaşlar dışarıda ıslanmasınlar diye böyle bir karar alındı. Vatandaşlar içeri alındı. Yağmur da yağmadı. Hem içerisi hem de dışarısı doldu. Hatta içeri alınmayacağı için biz Milli Egemenlik Parkı olsun, Soğanlı Semt Pazarı olsun bazı yerleri Cuma namazı için ayarladık. Oralarda da tertibatımızı aldık" diye konuştu.

TURAN : "AYLAR SONRA İBADET ETMEK SEVİNDİRİCİ"

Ulucamii'de namaz kılan Ruşan Turan, alınan önlemleri beğendiğini vurguladı. Aylar sonra ibadet etmenin sevincini yaşayan Turan, "Ben çok mutluyum ve sevinçliyim. Koruma, sosyal mesafe ve hijyenik olarak böyle bir ortamda namaz kılmak çok güzel. İbadeti 8 haftadan beri yapamıyorduk. Bu şekilde olması gurur ve onur verici bir şey. Camide sosyal mesafenin alınması iyi. Maske, dezenfektan ve tek kullanımlık seccade gibi önlemlerin alınarak namazın kılınması yerinde bir uygulama" şeklinde konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

22 yaşındaki genç 'Ben size layık bir evlat olamadım' yazılı mektup bırakarak intihar etti Haber
22 yaşındaki genç "Ben size layık bir evlat olamadım" yazılı mektup bırakarak intihar etti
Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım Haber
Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi Haber
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor Haber
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak Haber
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak
Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü Haber
Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü
10 haftalık 'Cuma namazı' hasreti stadyumda sona erdi! Cemaat omuz omuza olmasa da gönül gönüle saf tuttu
10 haftalık "Cuma namazı" hasreti stadyumda sona erdi! Cemaat omuz omuza olmasa da gönül gönüle saf tuttu
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap
Pazarcı kadın, şalvarın içinde doğurduğu bebeğini tezgahın altına attı
Pazarcı kadın, şalvarın içinde doğurduğu bebeğini tezgahın altına attı
Erdoğan'ın mesajı Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma
Erdoğan'ın mesajı Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma
Kazadan yara almadan kurtulan kadın, yol kenarına oturup hüngür hüngür ağladı
Kazadan yara almadan kurtulan kadın, yol kenarına oturup hüngür hüngür ağladı
Rus milyarderler koronavirüs salgınından kurtulmak için Avrupa sahillerine kaçıyor
Rus milyarderler koronavirüs salgınından kurtulmak için Avrupa sahillerine kaçıyor
ABD'de siyahi adamı boğarak öldüren polis hakkında daha önce 20'ye yakın şikayette bulunulmuş
ABD'de siyahi adamı boğarak öldüren polis hakkında daha önce 20'ye yakın şikayette bulunulmuş
Türkiye büyümede Avrupa ülkelerine fark attı
Türkiye büyümede Avrupa ülkelerine fark attı
Eylemleri bastırmak için uğraşan Trump hakkında bomba iddia: Hamile bıraktığı asistanını boğarak öldürdü
Eylemleri bastırmak için uğraşan Trump hakkında bomba iddia: Hamile bıraktığı asistanını boğarak öldürdü
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yönetimin bütçeyi yarı yarıya düşürme kararına tepki gösterdi
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yönetimin bütçeyi yarı yarıya düşürme kararına tepki gösterdi
Karabük'te 13 gün sonra koronavirüs vakası görüldü
Karabük'te 13 gün sonra koronavirüs vakası görüldü
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla asla çalışmam
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla...
Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağında marketler açık olacak mı? Bakanlık tüm ayrıntıları paylaştı
Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağında marketler açık olacak mı? Bakanlık tüm ayrıntıları paylaştı
Sağlık Bakanı Koca 29 Mayıs'ta açılacak Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin özelliklerini paylaştı
Sağlık Bakanı Koca 29 Mayıs'ta açılacak Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin özelliklerini paylaştı
Sosyal medya kararnamesini imzalayan Trump, hem Twitter'a hem basına laf attı
Sosyal medya kararnamesini imzalayan Trump, hem Twitter'a hem basına laf attı
İki saldırgan, evine gidip tartıştıkları adamı 14 yerinden bıçaklayarak öldürdü
İki saldırgan, evine gidip tartıştıkları adamı 14 yerinden bıçaklayarak öldürdü
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak
Prof. Dr. Ceyhan: Vaka sayılarında 10'lu rakamların altına 4-6 haftada inebiliriz
Prof. Dr. Ceyhan: Vaka sayılarında 10'lu rakamların altına 4-6 haftada inebiliriz
Oyuncu Elçin Sangu'dan canlı yayında dili sürçen Esra Erol'a güldüren tepki
Oyuncu Elçin Sangu'dan canlı yayında dili sürçen Esra Erol'a güldüren tepki
Çorumlu çiftçinin bulduğu Türkiye'nin üçüncü büyük gök taşı satışa çıkarıldı
Çorumlu çiftçinin bulduğu Türkiye'nin üçüncü büyük gök taşı satışa çıkarıldı
Normalleşmede kritik tarih 1 Haziran! İşte açılacak mekanlar ve faaliyete geçecek hizmetler
Normalleşmede kritik tarih 1 Haziran! İşte açılacak mekanlar ve faaliyete geçecek hizmetler
CNN muhabiri, Minneapolis'teki olayları anlatırken canlı yayında gözaltına alındı
CNN muhabiri, Minneapolis'teki olayları anlatırken canlı yayında gözaltına alındı
Çatalca'da dolu yağışı! Yollar beyaza büründü, sürücüler zor anlar yaşadı
Çatalca'da dolu yağışı! Yollar beyaza büründü, sürücüler zor anlar yaşadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Rüştü Zorlu Bülent Kuşoğlu Fahrettin Koca Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Esra Erol Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Mete Gazoz Ergin Ataman Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay
Daha Fazla Mart Kabine Haziran Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Bahçelievler'de aylar sonra ilk Cuma namazı kılındı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.5.2020 15:10:14. #1.14#
title