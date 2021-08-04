BAHÇELİEVLER'DE AYAKKABI ÜRETİM ATÖLYESİNDEN 90 BİN LİRALIK AYAKKABI HIRSIZLIĞI KAMERADA
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BAHÇELİEVLER'DE AYAKKABI ÜRETİM ATÖLYESİNDEN 90 BİN LİRALIK AYAKKABI HIRSIZLIĞI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bahçelievler'de ayakkabı üretiminin yapıldığı atölyeye giren kişiler yaklaşık 90 bin liralık ayakkabıları çalarak kayıplara karıştı.

Bahçelievler'de ayakkabı üretiminin yapıldığı atölyeye giren kişiler yaklaşık 90 bin liralık ayakkabıları çalarak kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, 30 Temmuz Cuma günü Bahçelievler'de ayakkabı üretim atölyesinde meydana geldi. Sabah saat 06.00 sıralarında ticari araçla atölyeye gelen hırsızlık şüphelileri, atölyeye girdikten sonra yaklaşık yarım saat boyunca içerideki ayakkabıları araçlarına yükledi. Piyasa değeri 90 bin lirayı bulan ayakkabıları çalan şüpheliler daha sonra geldikleri ticari araçla olay yerinden uzaklaştı.

"MALİYETİ 55 BİN LİRA SATIŞ FİYATI 90 BİN TL"

Atölye sahibi Serkan Üresin, "Minibüsü park ediyorlar, daha sonra yan binada kamera olduğunu fark edip, sopayla kamerayı yukarı kaldırıyorlar. Yaklaşık yarım saat boyunca buradan 400 çift ayakkabı çalıyorlar. Bu ayakkabıların maliyeti 55 bin lira, satış fiyatı ise 90 bin lira. Biz zararımızın giderilmesini istiyoruz. Görüntüleri varken, bunlar hala nasıl bulunamıyor. Arabanın ikiz plaka olduğunu söylüyorlar. Bu araç ikiz plaka da olsa nereye kadar gittiği tespit edilebilir. Bizim zararımızı kim giderecek? Kendi üretim yaptığımız ayakkabılar. Ayakkabıları zaten bir yere satamazlar. Bunlar standart numaralar değil. Büyük ve küçük numaralı ayakkabılar, bunları normal bir mağazayı satmaları imkansız" dedi.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelilerden biri elindeki sopa ile güvenlik kamerasının açısını değiştirmeye çalışıyor. Daha sonra ise atölyeye giren şüphelilerin ayakkabı kutularının geldikleri ticari aracın bagaj kısmına yükledikten sonra olay yerinden uzaklaştıkları görülüyor.

BAHÇELİEVLER'DE AYAKKABI ÜRETİM ATÖLYESİNDEN 90 BİN LİRALIK AYAKKABI HIRSIZLIĞI KAMERADA
BAHÇELİEVLER'DE AYAKKABI ÜRETİM ATÖLYESİNDEN 90 BİN LİRALIK AYAKKABI HIRSIZLIĞI KAMERADA
BAHÇELİEVLER'DE AYAKKABI ÜRETİM ATÖLYESİNDEN 90 BİN LİRALIK AYAKKABI HIRSIZLIĞI KAMERADA
BAHÇELİEVLER'DE AYAKKABI ÜRETİM ATÖLYESİNDEN 90 BİN LİRALIK AYAKKABI HIRSIZLIĞI KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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