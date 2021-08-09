Bahçelievler'de Asayiş ve Güvenlik Toplantısı Gerçekleştirildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında Bahçelievler'de asayiş, güvenlik ve düzensiz göç konularının ele alındığı bir toplantı gerçekleştirildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında Bahçelievler'de asayiş, güvenlik ve düzensiz göç konularının ele alındığı bir toplantı gerçekleştirildi.

Bahçelievler Kaymakamlığı'nda yapılan toplantıya; İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Vali Yardımcıları Mehmet Ali Özyiğit ve Günay Öztürk, Bahçelievler Kaymakamı İlker Arıkan, İl Jandarma Komutanı Tuğg. Nuh Köroğlu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Albay Tayfun Paşaoğlu, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, İl Göç Müdürü Bayram Yalınsu, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hacı Mehmet Güner ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Toplantıda; asayiş, güvenlik ve düzensiz göç konuları ele alındı.

Vali Yerlikaya, toplantının ardından yaptığı değerlendirmede;

"Bahçelievler ilçemizde asayiş, güvenlik ve düzensiz göç gündem maddeleriyle toplantımızı gerçekleştirdik.

Huzur ve güvenliğimiz için denetimlerimiz devam edecek. " ifadelerini kullandı.

#Bahçelievler ilçemizde asayiş, güvenlik ve düzensiz göç gündem maddeleriyle toplantımızı gerçekleştirdik.

Huzur ve güvenliğimiz için denetimlerimiz devam edecek. #pazartesi pic. twitter. com/BPlb1BKjBD

— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 9, 2021 Bizi Takip Edin

Kaynak: Habermetre